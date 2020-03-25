Комитет госконтроля проверил культурную жизнь Гродненской области

Источник материала: Полымя

На совместном заседании коллегий КГК Гродненской области и прокуратуры рассмотрены результаты контрольных мероприятий по ходу реализации государственной программы «Культура Беларуси».





Как показывают результаты контрольных мероприятий, отсутствие в области детального анализа при формировании регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы привело к неравномерному, непродуманному распределению показателей и их утверждению в разрезе учреждений культуры, что позволяло отдельным учреждениям работать с более медленными темпами и не стремиться к улучшению своих показателей.

В ряде районов наблюдается тенденция уменьшения количества проводимых культурных мероприятий, а именно, в 2018 году снизилось количество мероприятий в Зельвенском (-8,5%), в 2019 году – в Островецком (-18,6%), Волковысском (-11,2%), Слонимском (-2,7%), Сморгонском (-1%) и Вороновском (-0,8%) районах.

Уменьшается количество платных мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа, расположенными в сельской местности, в частности, в 2018 году по сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 518, а в 2019 году – еще минус 465 к уровню 2018 года.

Не дает должного эффекта предоставляемая населению услуга «Библиобус», подтверждением чему являются выявленные факты искажения отчетности по количеству обслуживаемого населения с целью выполнения показателей «на бумаге» (сведения о численности читателей, количестве выданной литературы) и, как результат, получения незаконных премиальных выплат из средств бюджета.

Такие факты искажения были выявлены в ГУК «Вороновская районная библиотека» и его сельских филиалах, в результате чего было незаконно израсходовано 14,8 тыс. рублей из госбюджета.

В ГУК «Волковысская районная библиотека №46» в 2017-2019 годах установлены факты необоснованного внесения сведений в табель учета рабочего времени, что повлекло за собой незаконные расходы на выплату заработной платы. В отношении работников учреждения возбуждено два уголовных дела.

Комитет госконтроля Гродненской области