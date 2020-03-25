Редкий цветок зацвел в Беловежской Пуще на месяц раньше обычного

Источник материала: Tut.by

В Беловежской Пуще началось массовое цветение редкого охраняемого вида — равноплодника василистникового, сообщается на сайте Нацпарка.



Фото: npbp.by

Обычно цветение этого вида в пуще приходится на вторую декаду апреля. Такое интересное явление связано с теплой и бесснежной зимой.

Ранее цветение зафиксировано только в южных частях пущи. В более северных районах отмечены только первые распускающиеся бутоны равноплодника василистникового.