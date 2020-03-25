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Редкий цветок зацвел в Беловежской Пуще на месяц раньше обычного

25.03.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской Пуще началось массовое цветение редкого охраняемого вида — равноплодника василистникового, сообщается на сайте Нацпарка.


Фото: npbp.by

Обычно цветение этого вида в пуще приходится на вторую декаду апреля. Такое интересное явление связано с теплой и бесснежной зимой.

Ранее цветение зафиксировано только в южных частях пущи. В более северных районах отмечены только первые распускающиеся бутоны равноплодника василистникового.

 
 
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Как правило, равноплодник василистниковый цветет в Пуще во второй декаде апреля.
 
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