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Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в Поставском лесхозе

25.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необоснованный ввод насаждений в категорию ценных,  занижение качества продукции и банальные приписки объемов выполненных работ. Притом, что на создание, сохранение и уход за лесом из бюджета ежегодно выделяются огромные средства. И подходить не по-хозяйски просто недопустимо. 

Марина Романовская продолжит. Этот участок  едва ли приглянется любителям лесных пейзажей. Но очень заинтересовал государственных контролеров. По документам, территорию украшают сосны - это хозяйственно-ценная порода дерева.  Но даже обыватель заметит: кроме ольхи, здесь практически ничего не растет. Если говорить о естественном возобновлении угодий, то зачастую природа щедра на лиственные. К примеру, осину и ольху.  Но такие деревья  не ценятся высоко. Поэтому одна из главных обязанностей специалистов  отрасли - сохранение и выращивание качественного леса, на который есть спрос.  Что пошло не так на этом участке - попытались объяснить специалисты лесхоза. 

Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в Поставском лесхозе


Приписки объемов выполненных работ 

Проверка выявила вопиющие факты приписок объема выполненных работ. Участок площадью более одиннадцати гектаров. В 2019-м здесь действительно велась рубка. Но нужное дело, а это видно с высоты птичьего полета, почему-то не завершили. Хотя и зарплаты, и премии лесхоз выплатил за стопроцентный результат.  Где-то не успели, где-то не доглядели… Как и в этом, по всей видимости, случае. Насаждение внушительной площадью ввели в категорию ценных по главной породе - ель. Однако, как выяснилось, ценных деревьев  здесь раз-два и обчелся. Притом, что перед лесоводами стоит задача добиться порядка на каждом гектаре.  

Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в Поставском лесхозе


Работа над ошибками требует хозяйского подхода


К слову, за два года, по результатам проверок лесхозов северного региона страны, в бюджет удалось вернуть  более 260 тысяч рублей. 
 
 
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Необоснованный ввод насаждений в категорию ценных,  занижение качества продукции и банальные приписки объемов выполненных работ. Притом, что на создание,...
 
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