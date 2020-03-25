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Из аэропорта Внуково смогут вернутся еще 49 белорусов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белоруccкие туристы с Гоа возвращаются домой 62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. На сегодняшний день более чем четырем...

62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. На сегодняшний день более чем четырем тысячам белорусов при активном участии авиакомпании "Белавиа" уже оказана помощь по возвращению на родину. 7 наших граждан возвращаются из Доминиканы. Из Португалии чартерным рейсом направились домой еще 35 граждан. Более 30 белорусов вылетели с одного из Канарских островов - Тенерифе. В Киев прибыла группа наших туристов из Шри-Ланки - посольство Беларуси в Украине окажет содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу. По прогнозам Министерства спорта и туризма, к 30 марта почти все граждане Беларуси должны вернуться на родину.Из Внуково сегодня вылетят домой чартерным рейсом "Белавиа" еще 49 белорусов. Они прилетели из Шри-Ланки, Кубы и Мексики.