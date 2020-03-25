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Белоруccкие туристы с Гоа возвращаются домой
25.03.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. На сегодняшний день более чем четырем тысячам белорусов при активном участии авиакомпании "Белавиа" уже оказана помощь по возвращению на родину. 7 наших граждан возвращаются из Доминиканы. Из Португалии чартерным рейсом направились домой еще 35 граждан. Более 30 белорусов вылетели с одного из Канарских островов - Тенерифе. В Киев прибыла группа наших туристов из Шри-Ланки - посольство Беларуси в Украине окажет содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу. По прогнозам Министерства спорта и туризма, к 30 марта почти все граждане Беларуси должны вернуться на родину.
Из аэропорта Внуково смогут вернутся еще 49 белорусовИз Внуково сегодня вылетят домой чартерным рейсом "Белавиа" еще 49 белорусов. Они прилетели из Шри-Ланки, Кубы и Мексики.
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62 белоруса, которые не могли уехать из индийского штата Гоа, вылетели в Москву - сообщает Министерство спорта и туризма. На сегодняшний день более чем четырем...
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