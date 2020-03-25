|
В Минске ищут мужчину, который страдает провалами в памяти
26.03.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице пропал 79-летний мужчина, который вышел из дома утром и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Пропал Эдуард Антонович, который проживает по адресу: Минск, ул. Мирошниченко, д. 27.
Около 10 утра 25 марта он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, усы и борода сбриты.
Был одет: синяя куртка, черные ботинки с «квадратными» носами, фланелевая рубашка в темно-синюю и белую клетку, серый пиджак, темно-серые брюки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице пропал 79-летний мужчина, который вышел из дома утром и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)