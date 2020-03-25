В Минске ищут мужчину, который страдает провалами в памяти

Источник материала: Tut.by

В столице пропал 79-летний мужчина, который вышел из дома утром и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Пропал Эдуард Антонович, который проживает по адресу: Минск, ул. Мирошниченко, д. 27.

Около 10 утра 25 марта он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, усы и борода сбриты.

Был одет: синяя куртка, черные ботинки с «квадратными» носами, фланелевая рубашка в темно-синюю и белую клетку, серый пиджак, темно-серые брюки.