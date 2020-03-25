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В Минске ищут мужчину, который страдает провалами в памяти

26.03.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице пропал 79-летний мужчина, который вышел из дома утром и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Пропал Эдуард Антонович, который проживает по адресу: Минск, ул. Мирошниченко, д. 27.

Около 10 утра 25 марта он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, усы и борода сбриты.

Был одет: синяя куртка, черные ботинки с «квадратными» носами, фланелевая рубашка в темно-синюю и белую клетку, серый пиджак, темно-серые брюки.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице пропал 79-летний мужчина, который вышел из дома утром и не вернулся. Мужчина страдает провалами в памяти.
 
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