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Литва продлила действие транзитного коридора - по нему белорусы могут вернуться домой

26.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Литва продлила действие транзитного коридора до полуночи 13 апреля. По нему белорусы могут вернуться домой. Пешком можно попасть в страну через пункты пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка". Между тем, с 24 марта при въезде на территорию Литвы введен обязательный двухнедельный карантин.  В связи с этим, граждан Беларуси, возвращающихся домой по транзитному коридору через Литву, просят максимально оперативно связаться с посольством Беларуси. Телефоны -  +37052662211, +37060016244.  В дипмиссии также рассказали, что делать, если в период карантина закончился срок законного пребывания в Литве. Иностранным гражданам можно оставаться в стране до окончания карантина. 

 
 
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Литва продлила действие транзитного коридора до полуночи 13 апреля. По нему белорусы могут вернуться домой. Пешком можно попасть в страну через пункты пропуска...
 
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