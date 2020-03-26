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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва продлила действие транзитного коридора - по нему белорусы могут вернуться домой Литва продлила действие транзитного коридора до полуночи 13 апреля. По нему белорусы могут вернуться домой. Пешком можно попасть в страну через пункты пропуска...

Литва продлила действие транзитного коридора до полуночи 13 апреля. По нему белорусы могут вернуться домой. Пешком можно попасть в страну через пункты пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка". Между тем, с 24 марта при въезде на территорию Литвы введен обязательный двухнедельный карантин. В связи с этим, граждан Беларуси, возвращающихся домой по транзитному коридору через Литву, просят максимально оперативно связаться с посольством Беларуси.В дипмиссии также рассказали, что делать, если в период карантина закончился срок законного пребывания в Литве. Иностранным гражданам можно оставаться в стране до окончания карантина.