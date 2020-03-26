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Лучшей спортсменкой по итогам 2019 года в Глусском районе признана Полина Сличёнок

26.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшей спортсменкой по итогам 2019 года в Глусском районе признана Полина Сличёнок
Было время, когда Полина Сличёнок представляла, как вместе с подружками стоит на олимпийском пьедестале, а в зале звучит гимн Беларуси. Тогда Полина серьезно увлеклась гандболом и мечтала о чемпионстве в любимом виде спорта тоже серьезно. Теперь мечты у нее другие, а вот гандбол как был любимым видом, так и остался, правда, делит свое первенство в личном рейтинге Полины Сличёнок с плаванием. И хоть профессиональной спортсменкой она уже не собирается становиться, спортом занимается по-прежнему серьезно и на результат.

В гимназии, где учится Полина, рассказали, что у нее — ІІ юношеский разряд по прыжкам в длину, ІІІ юношеский разряд по бегу на 60 метров и ІІІ юношеский разряд по гандболу. В разное время она становилась призером районных состязаний по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и плаванию, соревнований «Снежный снайпер», «Здоровье» (летнее и зимнее многоборье) и других. В прошлом учебном году Полина Сличёнок завоевала диплом 1-й степени на областной олимпиаде по предмету «Физическая культура и здоровье» и была участницей республиканского этапа, в этом году на области у нее 2-е место, и сейчас она снова готовится к финальному этапу олимпиады. При всём при этом Полина Сличёнок хорошо учится в школе и даже успевает на повышенном уровне изучать химию и биологию.

 
 
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Было время, когда Полина Сличёнок представляла, как вместе с подружками стоит на олимпийском пьедестале, а в зале звучит гимн Беларуси. Тогда Полина серьезно...
 
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