|
Лучшей спортсменкой по итогам 2019 года в Глусском районе признана Полина Сличёнок
26.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В гимназии, где учится Полина, рассказали, что у нее — ІІ юношеский разряд по прыжкам в длину, ІІІ юношеский разряд по бегу на 60 метров и ІІІ юношеский разряд по гандболу. В разное время она становилась призером районных состязаний по легкой атлетике, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и плаванию, соревнований «Снежный снайпер», «Здоровье» (летнее и зимнее многоборье) и других. В прошлом учебном году Полина Сличёнок завоевала диплом 1-й степени на областной олимпиаде по предмету «Физическая культура и здоровье» и была участницей республиканского этапа, в этом году на области у нее 2-е место, и сейчас она снова готовится к финальному этапу олимпиады. При всём при этом Полина Сличёнок хорошо учится в школе и даже успевает на повышенном уровне изучать химию и биологию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было время, когда Полина Сличёнок представляла, как вместе с подружками стоит на олимпийском пьедестале, а в зале звучит гимн Беларуси. Тогда Полина серьезно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)