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В многоэтажке на Уборевича горела комната, пожарные спасли троих человек
26.03.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 марта вечером в многоэтажке на Уборевича загорелась квартира. Пожарные спасли троих человек. Подробности
Вечером в квартире на пятом этаже в одной из комнат загорелось имущество, было сильное задымление. В соседней комнате в это время находились хозяин квартиры и его брат, а также женщина, которая была в гостях. Прибывшие спасатели в масках вывели их на свежий воздух.
Пожар удалось потушить. Эвакуировать других жильцов дома не пришлось. Огонь повредил имущество, закопчена квартира. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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В соседней комнате в это время находились хозяин квартиры и его брат, а также женщина, которая была в гостях. Прибывшие спасатели с помощью масок вывели их на свежий...
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