В многоэтажке на Уборевича горела комната, пожарные спасли троих человек

Источник материала: Tut.by

25 марта вечером в многоэтажке на Уборевича загорелась квартира. Пожарные спасли троих человек. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.





Вечером в квартире на пятом этаже в одной из комнат загорелось имущество, было сильное задымление. В соседней комнате в это время находились хозяин квартиры и его брат, а также женщина, которая была в гостях. Прибывшие спасатели в масках вывели их на свежий воздух.









Пожар удалось потушить. Эвакуировать других жильцов дома не пришлось. Огонь повредил имущество, закопчена квартира. Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.