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Разыскиваются родные красноармейца из Балашевич
26.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
«Добрый день! Разыскиваем родственников Дедюли Алексея Федосовича (Фёдоровича), 11.01.1918 г. р., уроженца деревни Балашевичи Глусского района Бобруйской области. Числился пропавшим без вести с июля 1941 г. Был пленен 30.06.1941 г. Попал в Шталаг № 324 (г. Гродно). Лагерный № 1022. Погиб в плену 31.01.1942 г.»
Это письмо с просьбой о розыске пришло на электронную почту редакции из поискового клуба «Защитник Отечества», который действует в средней школе № 39 города Гродно. Его участники совместно с военным комиссариатом Гродненской области проводят архивно-исследовательскую работу по поиску погибших воинов, разыскивают их родственников, участвуют в поисковых экспедициях. В письме были указаны и некоторые данные о красноармейце Дедюле. Мы посмотрели: сведения об этом военнослужащем есть в книге «Памяць. Глускіраён», но они расходятся с теми данными, что были указаны в письме (в частности, год, когда пропал без вести, — 1944-й). Чтобы выяснить подробности, мы связались с Ксений Адасик, от имени которой и пришло письмо.
Вот ее рассказ: «В апреле — ноябре 2016 года в результате поисковых работ на месте кладбища военнопленных Рабоче-крестьянской Красной Армии Шталаг № 324 (353) были извлечены останки 1373 военнослужащих, погибших в плену в 1941—1942 годах. Эксгумацией останков занимался личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Вместе с останками были обнаружены 59 медальонов и 5 жетонов военнопленных. По текстам вкладышей установлены сведения о погибших, в том числе об Алексее Дедюле. Обнаруженные данные были переданы в военный комиссариат Гродненской области.
Проработав электронные базы данных «Мемориал» и «Память народа», участники клуба «Защитник Отечества» нашли карточки советских военнослужащих, погибших в немецком плену. Среди них оказалась карточка Алексея ФедосовичаДедюли. Правда, в данной карточке неправильно указаны имя и фамилия нашего героя. Мы считаем, что немцы в спешке на слух неправильно ее заполнили. Так, в карточке солдат — DiedinljaAlexej, его отец — Fiedorowitsch, мать — Utiana. Если предположим ошибку, то отец — Фёдор или Федос, мать — Ульяна. Неправильно написано и место рождения солдата — Balascheritschin, которое созвучно с Балашевичи.
Из данной карточки мы также узнаем, что Алексей Федосович был блондин невысокого роста — 1 м 63 см, православного вероисповедания. Кроме того, в карточке указана гражданская профессия солдата — пекарь (насколько это достоверно, сложно сказать, нужны подтверждения). Здесь же мы находим запись о том, что в плен попал Алексей Федосович 30 июня 1941 года в районе г. Волковыска абсолютно здоровым, а в пометке, сделанной карандашом, мы читаем дату его смерти — 31 января 1942 года.
Из электронной базы данных «Мемориал» мы узнали следующую информацию: Дедюля Алексей Федосович 1918 г. р., красноармеец ВВ НКВД, рядовой, член ВЛКСМ, д. Балашевичи, Глусский район, Бобруйская обл., призван в сентябре 1939 года Глусским РВК Бобруйской обл., отец — ДедюляФедос Владимирович, д. Балашевичи, Глусский район.
В базе данных Алексей Дедюля числится пропавшим без вести с 1944 года. Эта дата взята из донесения послевоенного периода. В момент отступления никто не делал списки убитых и пропавших без вести, поэтому и произошла такая путаница».
Поисковики из Гродно просят отозваться родственников красноармейца или тех, кто что-либо знает о них. Мы со своей стороны тоже на это надеемся, всё-таки шансы немалые — фамилия Дедюля в нашем районе распространенная. Звоните нам в редакцию по телефону 7-88-99, пишите на электронную почту rgrglusk@mail.ru или в наших сообществах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». Может, сообща мы сможем сделать так, что в еще одной белорусской семье спустя столько лет получат весточку о пропавшем без вести солдате.
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