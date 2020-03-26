Разыскиваются родные красноармейца из Балашевич

Источник материала: Радзiма



Почти восемь десятков лет прошло с того времени, как на нашу землю страшной разрушительной силой обрушилась война. И кто знает, сколько еще лет понадобится, чтобы выяснить судьбы абсолютно каждого солдата, каждого пропавшего без вести, каждого похороненного в братских могилах и чтобы хотя бы их потомки знали судьбу своего деда, прадеда, прапрадеда?

«Добрый день! Разыскиваем родственников Дедюли Алексея Федосовича (Фёдоровича), 11.01.1918 г. р., уроженца деревни Балашевичи Глусского района Бобруйской области. Числился пропавшим без вести с июля 1941 г. Был пленен 30.06.1941 г. Попал в Шталаг № 324 (г. Гродно). Лагерный № 1022. Погиб в плену 31.01.1942 г.»

Это письмо с просьбой о розыске пришло на электронную почту редакции из поискового клуба «Защитник Отечества», который действует в средней школе № 39 города Гродно. Его участники совместно с военным комиссариатом Гродненской области проводят архивно-исследовательскую работу по поиску погибших воинов, разыскивают их родственников, участвуют в поисковых экспедициях. В письме были указаны и некоторые данные о красноармейце Дедюле. Мы посмотрели: сведения об этом военнослужащем есть в книге «Памяць. Глускіраён», но они расходятся с теми данными, что были указаны в письме (в частности, год, когда пропал без вести, — 1944-й). Чтобы выяснить подробности, мы связались с Ксений Адасик, от имени которой и пришло письмо.

Вот ее рассказ: «В апреле — ноябре 2016 года в результате поисковых работ на месте кладбища военнопленных Рабоче-крестьянской Красной Армии Шталаг № 324 (353) были извлечены останки 1373 военнослужащих, погибших в плену в 1941—1942 годах. Эксгумацией останков занимался личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Вместе с останками были обнаружены 59 медальонов и 5 жетонов военнопленных. По текстам вкладышей установлены сведения о погибших, в том числе об Алексее Дедюле. Обнаруженные данные были переданы в военный комиссариат Гродненской области.

Проработав электронные базы данных «Мемориал» и «Память народа», участники клуба «Защитник Отечества» нашли карточки советских военнослужащих, погибших в немецком плену. Среди них оказалась карточка Алексея ФедосовичаДедюли. Правда, в данной карточке неправильно указаны имя и фамилия нашего героя. Мы считаем, что немцы в спешке на слух неправильно ее заполнили. Так, в карточке солдат — DiedinljaAlexej, его отец — Fiedorowitsch, мать — Utiana. Если предположим ошибку, то отец — Фёдор или Федос, мать — Ульяна. Неправильно написано и место рождения солдата — Balascheritschin, которое созвучно с Балашевичи.

Из данной карточки мы также узнаем, что Алексей Федосович был блондин невысокого роста — 1 м 63 см, православного вероисповедания. Кроме того, в карточке указана гражданская профессия солдата — пекарь (насколько это достоверно, сложно сказать, нужны подтверждения). Здесь же мы находим запись о том, что в плен попал Алексей Федосович 30 июня 1941 года в районе г. Волковыска абсолютно здоровым, а в пометке, сделанной карандашом, мы читаем дату его смерти — 31 января 1942 года.

Из электронной базы данных «Мемориал» мы узнали следующую информацию: Дедюля Алексей Федосович 1918 г. р., красноармеец ВВ НКВД, рядовой, член ВЛКСМ, д. Балашевичи, Глусский район, Бобруйская обл., призван в сентябре 1939 года Глусским РВК Бобруйской обл., отец — ДедюляФедос Владимирович, д. Балашевичи, Глусский район.

В базе данных Алексей Дедюля числится пропавшим без вести с 1944 года. Эта дата взята из донесения послевоенного периода. В момент отступления никто не делал списки убитых и пропавших без вести, поэтому и произошла такая путаница».

Поисковики из Гродно просят отозваться родственников красноармейца или тех, кто что-либо знает о них. Мы со своей стороны тоже на это надеемся, всё-таки шансы немалые — фамилия Дедюля в нашем районе распространенная. Звоните нам в редакцию по телефону 7-88-99, пишите на электронную почту rgrglusk@mail.ru или в наших сообществах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». Может, сообща мы сможем сделать так, что в еще одной белорусской семье спустя столько лет получат весточку о пропавшем без вести солдате.