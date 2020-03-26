Источник материала: БT

Особое внимание пожилым людям

Перед тем, как отправиться в рейд по городу, каждому активисту обязательно предстоит послушать лекцию по технике безопасности.





Белорусы могут получить бесплатный интернет

В театр или музей - онлайн

Бесплатные курсы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В период самоизоляции помощь предлагают соцработники и руководители компаний Вообще, стоит отметить, белорусы не раз демонстрировали свои возможности в мобилизации сил. И вот сейчас, когда необходимо помочь и уберечь от рисков пожилых людей...

Вообще, стоит отметить, белорусы не раз демонстрировали свои возможности в мобилизации сил. И вот сейчас, когда необходимо помочь и уберечь от рисков пожилых людей - наших отцов и мам, дедушек и бабушек - мы вновь объединяемся. И очень отрадно, что в этом движении много молодежи. Активисты БРСМ и Красного Креста каждый день приезжают в поликлиники, чтобы получить медикаменты и рецепты для пожилых. Таких волонтеров по стране уже больше тысячи. И еще столько же милиционеров, соцработников, которые готовы работать в свободное время, чтобы, к примеру, принести соседской бабушке пакет продуктов.Свою помощь пожилым людям уже предлагают милиционеры, медики, социальные работники, руководители компаний и просто подростки.О трудолюбии, бескорыстности и важности такой помощи - репортажЧтобы попросить о помощи, нужно позвонить на горячую линию молодежного объединения. Она работает каждый день с 9:00 до 18:00. Сегодня пожилые жители Октябрьского района попросили разнести около 30 рецептов.Как правило, волонтеры оставляют рецепты в почтовых ящиках. Но некоторые бабушки хотят знать своих героев в лицо, забирают документы лично, чтобы еще раз сказать спасибо.На входе в поликлинику каждому волонтеру доброй акции обязательно выдают маски. Кроме того, антисептики и перчатки для передачи медикаментов пожилым людям.О тех, кто сейчас находится на самоизоляции позаботилась и компания А1 с 26 марта по 31 августа компания запускает инициативу #оставайсяонлайн. Благодаря ей, абоненты большинства тарифных планов получат бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA. Безлимитный интернет будет работать на скорости до 512 килобит в секунду, а доступ к бесплатному контенту медиатеки VOKA будет доступен всем желающим с любого устройства и в сети любого оператора. Такая информация накануне появилась на страничке в «Фейсбуке» генерального директора компании А1 Гельмута Дуза.А Гродненский областной театр кукол вышел в онлайн. Свои спектакли труппа снимает на видео и выкладывает в интернет. Так артисты решили позаботиться о маленьких зрителях, которые в эти дни стараются не посещать массовые мероприятия. В Сети всю неделю будут открыты трансляции самых любимых и знаменитых спектаклей.В интернете сейчас можно найти сотни интересных сайтов и трансляций. Например, путешественники, которым пришлось сдать билеты, могут онлайн посмотреть Лувр, музей Ватикана или Эрмитаж.Некоторые школы иностранного языка предлагают бесплатные курсы английского. В доступе появились и архивы лекций от знаменитых ученых. Посетить которые теперь можно в прямом смысле в пижаме и никуда не торопясь.