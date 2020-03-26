|
В период самоизоляции помощь предлагают соцработники и руководители компаний
26.03.2020 21:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВообще, стоит отметить, белорусы не раз демонстрировали свои возможности в мобилизации сил. И вот сейчас, когда необходимо помочь и уберечь от рисков пожилых людей - наших отцов и мам, дедушек и бабушек - мы вновь объединяемся. И очень отрадно, что в этом движении много молодежи. Активисты БРСМ и Красного Креста каждый день приезжают в поликлиники, чтобы получить медикаменты и рецепты для пожилых. Таких волонтеров по стране уже больше тысячи. И еще столько же милиционеров, соцработников, которые готовы работать в свободное время, чтобы, к примеру, принести соседской бабушке пакет продуктов.
Свою помощь пожилым людям уже предлагают милиционеры, медики, социальные работники, руководители компаний и просто подростки.
О трудолюбии, бескорыстности и важности такой помощи - репортаж Юлии Гризунт.
Особое внимание пожилым людямЧтобы попросить о помощи, нужно позвонить на горячую линию молодежного объединения. Она работает каждый день с 9:00 до 18:00. Сегодня пожилые жители Октябрьского района попросили разнести около 30 рецептов.
Анастасия Тропашко, волонтер движения БРСМ "Доброе сердце": "На самом деле после учебы всегда остается свободное время и вместо того, чтобы просто сидеть дома, мы решили вот так помогать пожилым. Потому что это действительно полезное дело. Тем более, я живу недалеко, мне не сложно!".
Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ: "У всех наших волонтеров есть бейдж БРСМ, у волонтеров есть бейдж Красного Креста. Поэтому все волонтеры должны быть отмечены. Процесс формирования базы вот таких волонтеров идет, но это порядка уже 1000 человек по всей нашей стране".
Как правило, волонтеры оставляют рецепты в почтовых ящиках. Но некоторые бабушки хотят знать своих героев в лицо, забирают документы лично, чтобы еще раз сказать спасибо.
Перед тем, как отправиться в рейд по городу, каждому активисту обязательно предстоит послушать лекцию по технике безопасности.На входе в поликлинику каждому волонтеру доброй акции обязательно выдают маски. Кроме того, антисептики и перчатки для передачи медикаментов пожилым людям.
Белорусы могут получить бесплатный интернетО тех, кто сейчас находится на самоизоляции позаботилась и компания А1 с 26 марта по 31 августа компания запускает инициативу #оставайсяонлайн. Благодаря ей, абоненты большинства тарифных планов получат бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA. Безлимитный интернет будет работать на скорости до 512 килобит в секунду, а доступ к бесплатному контенту медиатеки VOKA будет доступен всем желающим с любого устройства и в сети любого оператора. Такая информация накануне появилась на страничке в «Фейсбуке» генерального директора компании А1 Гельмута Дуза.
В театр или музей - онлайнА Гродненский областной театр кукол вышел в онлайн. Свои спектакли труппа снимает на видео и выкладывает в интернет. Так артисты решили позаботиться о маленьких зрителях, которые в эти дни стараются не посещать массовые мероприятия. В Сети всю неделю будут открыты трансляции самых любимых и знаменитых спектаклей.
Людмила Павловская, ведущий мастер сцены Гродненского областного театра кукол: "Мы привыкли, что дети всегда смеются, реагируют, переживают, и это всегда нам дает такие эмоции и во время спектакля, и до, и после. Мы приняли такое решение, чтобы они помнили, что мы с ними рядом, а они с нами рядом. И мы стали выкладывать свои спектакли в интернет".
В интернете сейчас можно найти сотни интересных сайтов и трансляций. Например, путешественники, которым пришлось сдать билеты, могут онлайн посмотреть Лувр, музей Ватикана или Эрмитаж.
Бесплатные курсыНекоторые школы иностранного языка предлагают бесплатные курсы английского. В доступе появились и архивы лекций от знаменитых ученых. Посетить которые теперь можно в прямом смысле в пижаме и никуда не торопясь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вообще, стоит отметить, белорусы не раз демонстрировали свои возможности в мобилизации сил. И вот сейчас, когда необходимо помочь и уберечь от рисков пожилых людей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)