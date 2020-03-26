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Беларусь не осталась в стороне от шторма

Налоговые каникулы и отсрочка по аренде

Больше возможностей для кредитования

Меры будут приниматься поэтапно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меры по поддержке бизнеса рассматривает правительство Беларуси Как поддержать свою экономику и обеспечить ее стабильную работу, когда экономики многих стран-партнеров сейчас работают в минимальном режиме, а некоторые...

Как поддержать свою экономику и обеспечить ее стабильную работу, когда экономики многих стран-партнеров сейчас работают в минимальном режиме, а некоторые предприятия, у которых прочные производственные связи, и вовсе закрыты? Беларусь здесь - за взвешенный подход, с оценкой всех рисков и реальными предложениями для бизнеса. При этом, выделив сферы, которым действительно нужно подставить плечо. Об этом сегодня говорили в правительстве. Заседание продолжается и в эти минуты. От каждого ведомства, а также предпринимательских союзов - свой пакет мер. Он должен стать единым. И уже на следующей неделе его планируют представить Президенту.Какие идеи звучали и чего ждать бизнесу, узнаем у нашего корреспондентаТо, что правительство рассмотрит в ближайшее время первый пакет мер поддержки реального сектора, среднего и малого бизнеса, а также ИП стало известно в начале недели. Да, мы здесь идем поэтапно, точечно определяем, каким сферам нужна сейчас дополнительная подпитка или отсрочка по счетам. То, что лежит на поверхности, - это турбизнес, гостиничный, общепит и транспортные компании. При закрытых границах у стран-партнеров спрос на эти услуги снизился, соответственно, упали и доходы.Так, нынешние трудности белорусского бизнеса напрямую связаны с международными проблемами. В мире стремительно меняется экономическая ситуация и Беларусь не осталась в стороне от этого шторма, говорит премьер Сергей Румас. Нарушены традиционные логистические цепочки, не исполняются контракты или идут с большими задержками. Как обеспечить стабильную работу своей экономики, отраслевое министерство собрало все предложения. Выбрать действенные меры именно сейчас - главная задача.Как выйти с наименьшими потерями, обсуждают как раз сейчас в правительстве. Заседание вечернее, и сразу, как стартовало, не обещало быть коротким и быстрым. Каждое ведомство по своему коридору предложило свои шаги. Изучали опыт и европейских стран, и Евразийского экономического союза. А то, что интересует бизнес, будут ли налоговые каникулы и отсрочка по аренде?От банков бизнес хочет, и он озвучивал это накануне в Минэкономики, финансовой поддержки и разумных ставок по кредитам. И Нацбанк уже смягчил требования по выдаче займов. Коммерческие - получили больше свободы в решении, например, давать отсрочку по выплате кредитов и на сколько. А также самостоятельно определять дополнительную сумму в долг, оценивая, конечно, и риски по каждому предприятию.Меры для стабильной работы экономики будут приниматься поэтапно, с учетом ситуации на рынках стран-партнеров, куда продают белорусские товары и откуда покупают сырье. После согласования всех позиций правительство представит пакет предложений Президенту.