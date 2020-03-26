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Правовой инспектор труда Ольга Казакевич провела прием граждан в Кореличах

27.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Правовой инспектор труда Ольга Казакевич провела прием граждан в Кореличах

26 марта в Кореличах прием граждан и прямую телефонную линию провела правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников банковских и финансовых работников Ольга Казакевич.

На прямую линию к правовому инспектору труда от жителя Кореличского района поступил вопрос о том, засчитывается ли в стаж работы, дающей право на установление надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, период военной службы в Вооруженных Силах. Как выяснилось в ходе телефонного разговора, звонивший мужчина служил на территории Российской Федерации с 1990 по 2004 годы. Ему было разъяснено, что согласно постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 апреля 2019 года №13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» с изменениями и дополнениями в стаж работы годы военной службы засчитываются при условии прохождения службы на территории Республики Беларусь.

Ольга Казакевич отметила, что для исчисления надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в стаж работы засчитываются следующие периоды работы (службы) с 19 сентября 1991 г.: в бюджетных организациях Республики Беларусь независимо от их ведомственной подчиненности; в государственных органах Республики Беларусь, а также в подразделениях, созданных государственными органами; в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также в качестве депутатов, осуществляющих свои полномочия на профессиональной основе в местных Советах депутатов всех территориальных уровней; в международных организациях и учреждениях по направлению государственных органов Республики Беларусь; в исполнительных органах Содружества Независимых Государств, органах Сообщества Беларуси и России, Союза Беларуси и России, Союзного государства и их аппаратах, расположенных на территории Республики Беларусь; в организациях Республики Беларусь, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности; военной службы (службы) в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и военизированных организациях Республики Беларусь; альтернативной службы.

Инна ЛЕЙКО

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26 марта в Кореличах прием граждан и прямую телефонную линию провела правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза...
 
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