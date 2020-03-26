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«Пролетела ракета». Зачем на одну ночь эвакуировали всех жителей осиповичской деревни около полигона
27.03.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 марта из деревни Поплавы Осиповичского района пришло сообщение: всех жителей эвакуируют. Почему — им не объясняли. Как стало позже известно, это была мера предосторожности из-за
Официальное сообщение Министерства обороны было таким:
«25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода. Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы. Комиссия Минобороны устанавливает причины возгорания».
Деревенские говорят, что за все время существования полигона их отселили впервые. И что через Поплавы «перелетела ракета».
— Я тут был, возле дома. Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. Тут же полигон, тут постоянно что-то горит, военные тут. Горит и горит. А потом оттуда полетела ракета — и над деревней прямо. Там упала, возле красной фермы, — говорит Александр, который живет в Поплавах вот уже 50 лет. И добавляет: — Ракета это была или что-то другое, я не знаю. Нам потом сказали, что она без боезаряда пустая летела.
На самом въезде в деревню, еще до разговора с Александром, встречаем людей в форме разных цветов, несколько спецмашин, квадроциклы с оборудованием.
Давать комментарии о происшествии 25 марта люди в форме категорически отказываются, отправляют к руководству, которое «сейчас в штабе на полигоне». И настойчиво просят не фотографировать ни их, ни спецтехнику.
Проход на полигон запрещен — об этом предупреждает специальная табличка. А по деревне пройти уже можно.
Жителей Поплавов отвезли ночевать в осиповичскую гостиницу — всех 26 жителей, которые были на тот момент. Всего же в деревне прописано 50 человек. В гостинице накормили ужином, разместили в номерах с телевизорами. Около гостиницы дежурила скорая помощь. Утром 26 марта людей на автобусах отвезли домой.
— Нас всем обеспечили, все хорошо организовали, — рассказала «Свободе» соседка Александра Татьяна. — Страшно не было. У нас тут этот полигон всю жизнь. И десант бывает, и самолеты, и истребители, и штурмовики. Два года назад тут и российские солдаты были, и армяне. Стреляют себе и стреляют. Правда, чтобы вот так ракета летела через деревню, такого я не припомню. И чтобы всех отселяли — тоже.
Татьяна говорит, что живет в Поплавах уже более 20 лет. Она приехала из Сибири, из Красноярского края. От ее дома до полигона — километра полтора, видны даже наблюдательные постройки. «Ракету», которая летела из-за леса над деревней, Татьяна видела — одну. Хотя деревенские говорили ей о трех.
— Нам не страшно, мы привыкли к полигону, — говорит Татьяна. — Тут, бывает, всю ночь что-то бахает. Мы не боимся ракет. Компенсацию нам давать не будут, видимо. И так покормили ужином. Привезли, отвезли. Гостиница 27 рублей в сутки стоит, если за свои деньги в ней жить — дорого.
По словам деревенских, солдаты в форме прочесывали территорию вокруг деревни и после возвращения в нее жителей. Люди в форме ходили цепочкой, ездили на квадроциклах.
Около фермы из красного кирпича посреди Поплавов находим свежую воронку глубиной сантиметров тридцать. В ней — развороченные, местами обожженные большие камни, несколько искореженных металлических деталей со специфическим запахом. Рядом — сухая обожженная трава.
«Свобода» обратилась за комментарием в Министерство обороны. Руководитель пресс-службы ведомства Владимир Макаров сказал, что вся возможная информация о случившемся около деревни Поплавы была размещена на сайте Минобороны (речь о сообщении про пожар и получивших ожоги солдатах). Уточнения могут появиться там же, если появится такая необходимость.
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«Пролетела ракета». Зачем на одну ночь эвакуировали всех жителей осиповичской деревни около полигона
«Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. А потом оттуда полетела ракета - и над деревней прямо. Там упала, возле красной фермы».
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