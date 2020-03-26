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«Пролетела ракета». Зачем на одну ночь эвакуировали всех жителей осиповичской деревни около полигона

27.03.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 марта из деревни Поплавы Осиповичского района пришло сообщение: всех жителей эвакуируют. Почему — им не объясняли. Как стало позже известно, это была мера предосторожности из-за пожара транспортно-заряжающей машины — она загорелась на полигоне во время учений. Двое военнослужащих получили ожоги, жители деревни не пострадали. «Радио Свобода» рассказывает, что в Поплавах происходит сейчас.


Воронка на поле около фермы в деревне Поплавы, где, по утверждению местных, упали осколки «ракеты»

Официальное сообщение Министерства обороны было таким:

«25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода. Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы. Комиссия Минобороны устанавливает причины возгорания».

Деревенские говорят, что за все время существования полигона их отселили впервые. И что через Поплавы «перелетела ракета».

— Я тут был, возле дома. Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. Тут же полигон, тут постоянно что-то горит, военные тут. Горит и горит. А потом оттуда полетела ракета — и над деревней прямо. Там упала, возле красной фермы, — говорит Александр, который живет в Поплавах вот уже 50 лет. И добавляет: — Ракета это была или что-то другое, я не знаю. Нам потом сказали, что она без боезаряда пустая летела.


На самом въезде в деревню, еще до разговора с Александром, встречаем людей в форме разных цветов, несколько спецмашин, квадроциклы с оборудованием.

Давать комментарии о происшествии 25 марта люди в форме категорически отказываются, отправляют к руководству, которое «сейчас в штабе на полигоне». И настойчиво просят не фотографировать ни их, ни спецтехнику.

Проход на полигон запрещен — об этом предупреждает специальная табличка. А по деревне пройти уже можно.





— После того как все это произошло, по улице проехала машина с мигалками, в каждый дом люди заходили, — продолжает Александр. — Где-то в седьмом часу вечера, уже темнело. Сказали нам всем быстренько собираться и идти на автобусную остановку около деревни. Там автобус уже ждал. Кто мог, шел сам. Совсем старых председатель сельсовета вывозил на своей машине. За час где-то управились, всех вывезли отсюда. Все было очень быстро.


Жителей Поплавов отвезли ночевать в осиповичскую гостиницу — всех 26 жителей, которые были на тот момент. Всего же в деревне прописано 50 человек. В гостинице накормили ужином, разместили в номерах с телевизорами. Около гостиницы дежурила скорая помощь. Утром 26 марта людей на автобусах отвезли домой.

— Нас всем обеспечили, все хорошо организовали, — рассказала «Свободе» соседка Александра Татьяна. — Страшно не было. У нас тут этот полигон всю жизнь. И десант бывает, и самолеты, и истребители, и штурмовики. Два года назад тут и российские солдаты были, и армяне. Стреляют себе и стреляют. Правда, чтобы вот так ракета летела через деревню, такого я не припомню. И чтобы всех отселяли — тоже.


Татьяна говорит, что живет в Поплавах уже более 20 лет. Она приехала из Сибири, из Красноярского края. От ее дома до полигона — километра полтора, видны даже наблюдательные постройки. «Ракету», которая летела из-за леса над деревней, Татьяна видела — одну. Хотя деревенские говорили ей о трех.

— Нам не страшно, мы привыкли к полигону, — говорит Татьяна. — Тут, бывает, всю ночь что-то бахает. Мы не боимся ракет. Компенсацию нам давать не будут, видимо. И так покормили ужином. Привезли, отвезли. Гостиница 27 рублей в сутки стоит, если за свои деньги в ней жить — дорого.


Военные на поле около деревни Поплавы, где, по словам местных, упали осколки после взрыва.

По словам деревенских, солдаты в форме прочесывали территорию вокруг деревни и после возвращения в нее жителей. Люди в форме ходили цепочкой, ездили на квадроциклах.

Около фермы из красного кирпича посреди Поплавов находим свежую воронку глубиной сантиметров тридцать. В ней — развороченные, местами обожженные большие камни, несколько искореженных металлических деталей со специфическим запахом. Рядом — сухая обожженная трава.


Куски металла около воронки возле фермы



Через 10 минут после нас к воронке подъезжает зеленый уазик, из него выходят двое военных. Машина быстро уезжает, военные остаются стеречь осмотренное нами место.

«Свобода» обратилась за комментарием в Министерство обороны. Руководитель пресс-службы ведомства Владимир Макаров сказал, что вся возможная информация о случившемся около деревни Поплавы была размещена на сайте Минобороны (речь о сообщении про пожар и получивших ожоги солдатах). Уточнения могут появиться там же, если появится такая необходимость.

 
 
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«Сначала за лесом дым черный пошел, загорелось что-то. А потом оттуда полетела ракета - и над деревней прямо. Там упала, возле красной фермы».
 
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