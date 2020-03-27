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Союз депутатов и журналистов

Белорусский Союз журналистов расширяет сотрудничество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подписан документ о создании союза депутатов и журналистов Союз депутатов и журналистов Больше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба...

Больше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и Белорусского союза журналистов. Главные цели нового органа - взаимодействие депутатов с экспертами, стратегическое планирование международной деятельности парламентариев, а так же упрочнение взаимоотношений между депутатским корпусом и журналистами.Белорусский союз журналистов расширяет связи не только внутри страны, но и за ее пределами. Выстроены тесные взаимоотношения с клубами и ассоциациями из России, Китая, а также прорабатывается вопрос совместной работы с коллегами из Казахстана и Турции.