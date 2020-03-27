|
Подписан документ о создании союза депутатов и журналистов
27.03.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Союз депутатов и журналистовБольше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и Белорусского союза журналистов. Главные цели нового органа - взаимодействие депутатов с экспертами, стратегическое планирование международной деятельности парламентариев, а так же упрочнение взаимоотношений между депутатским корпусом и журналистами.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "Во-первых, это прямой доступ к людям, которые формируют в парламенте нашу международную повестку еще до принятия ключевых решений. Еще до определения политических и внешнеполитических, геополитических задач наши журналисты в режиме клуба будут знать инсайд, в каком направлении движется белорусская дипломатия и белорусский парламент. Во-вторых, это принципиально важно, как способ дополнительной коммуникации между парламентариями и избирателями".
Белорусский Союз журналистов расширяет сотрудничествоБелорусский союз журналистов расширяет связи не только внутри страны, но и за ее пределами. Выстроены тесные взаимоотношения с клубами и ассоциациями из России, Китая, а также прорабатывается вопрос совместной работы с коллегами из Казахстана и Турции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союз депутатов и журналистов Больше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)