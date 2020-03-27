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Подписан документ о создании союза депутатов и журналистов

27.03.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Союз депутатов и журналистов

Больше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и Белорусского союза журналистов. Главные цели нового органа - взаимодействие депутатов с экспертами, стратегическое планирование международной деятельности парламентариев, а так же упрочнение взаимоотношений между депутатским корпусом и журналистами.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "Во-первых, это прямой доступ к людям, которые формируют в парламенте нашу международную повестку еще до принятия ключевых решений. Еще до определения политических и внешнеполитических, геополитических задач наши журналисты в режиме клуба будут знать инсайд, в каком направлении движется белорусская дипломатия и белорусский парламент. Во-вторых, это принципиально важно, как способ дополнительной коммуникации между парламентариями и избирателями".

Белорусский Союз журналистов расширяет сотрудничество

Белорусский союз журналистов расширяет связи не только внутри страны, но и за ее пределами. Выстроены тесные взаимоотношения с клубами и ассоциациями из России, Китая, а также прорабатывается вопрос совместной работы с коллегами из Казахстана и Турции.

 
 
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Союз депутатов и журналистов Больше информации и ближе к людям. Такими стали основные принципы подписанного документа о создании открытого парламентского клуба...
 
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