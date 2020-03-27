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Тепло пришло, но ненадолго. Все о погоде в Бресте в выходные

27.03.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брест наконец-то придет теплая и солнечная весна. Правда, только на выходные. В понедельник опять обещают снег и морозы, сообщает pogoda.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до 5 градусов тепла, а во второй половине дня столбик термометра покажет +12.+14°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Утром будет до +7°С, днем воздух прогреется до +13°С.

А вот со следующей недели в Брест вернется зима. В понедельник утром обещают снег, метель и до -3°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В Брест наконец-то придет теплая и солнечная весна. Правда, только на выходные.
 
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