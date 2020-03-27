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Тепло пришло, но ненадолго. Все о погоде в Бресте в выходные
27.03.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брест наконец-то придет теплая и солнечная весна. Правда, только на выходные. В понедельник опять обещают снег и морозы, сообщает
В субботу будет переменная облачность без осадков. Утром воздух прогреется до 5 градусов тепла, а во второй половине дня столбик термометра покажет +12.+14°С.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Утром будет до +7°С, днем воздух прогреется до +13°С.
А вот со следующей недели в Брест вернется зима. В понедельник утром обещают снег, метель и до -3°С.
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В Брест наконец-то придет теплая и солнечная весна. Правда, только на выходные.
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