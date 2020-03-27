Борисовчанин избил официанта рюмкой на глазах у своей дочери

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала жителя Борисова, который, пообедав в одном из кафе, напал на обслуживавшего его официанта, а в качестве оружия использовал стеклянную рюмку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: u-f.ru

В понедельник, 23 марта, 39-летний житель Борисова со своей дочерью-школьницей зашли в одно из городских кафе. Несмотря на то что была еще середина дня, вместе с едой мужчина заказал и алкоголь. Когда официант принес счет, борисовчанин неожиданно набросился на парня и принялся бить его взятой тут же со стола стеклянной рюмкой. Официант сумел вырваться и убежать, а возмутитель спокойствия бросил ему вслед орудие избиения — правда, не попал. Затем мужчина с дочерью ушли из заведения, а сотрудники кафе обратились в милицию.

Правоохранители получили изображения дебошира и его дочери благодаря камерам видеонаблюдения, а затем проверили расположенные в непосредственной близости от кафе школы, установив личность девочки. Вскоре оперативники мужчину задержали. Он объяснил свой поступок тем, что был пьян и таким образом хотел наказать официанта за грубость при обслуживании.

Оказалось, что задержанный также проходит по делу об угрозе убийством. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.