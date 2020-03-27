ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борисовчанин избил официанта рюмкой на глазах у своей дочери

27.03.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала жителя Борисова, который, пообедав в одном из кафе, напал на обслуживавшего его официанта, а в качестве оружия использовал стеклянную рюмку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: u-f.ru

В понедельник, 23 марта, 39-летний житель Борисова со своей дочерью-школьницей зашли в одно из городских кафе. Несмотря на то что была еще середина дня, вместе с едой мужчина заказал и алкоголь. Когда официант принес счет, борисовчанин неожиданно набросился на парня и принялся бить его взятой тут же со стола стеклянной рюмкой. Официант сумел вырваться и убежать, а возмутитель спокойствия бросил ему вслед орудие избиения — правда, не попал. Затем мужчина с дочерью ушли из заведения, а сотрудники кафе обратились в милицию.

Правоохранители получили изображения дебошира и его дочери благодаря камерам видеонаблюдения, а затем проверили расположенные в непосредственной близости от кафе школы, установив личность девочки. Вскоре оперативники мужчину задержали. Он объяснил свой поступок тем, что был пьян и таким образом хотел наказать официанта за грубость при обслуживании.

Оказалось, что задержанный также проходит по делу об угрозе убийством. Теперь против него возбуждено еще одно уголовное дело по факту особо злостного хулиганства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие произошло в понедельник, 23 марта. Житель Борисова со своей несовершеннолетней дочерью обедали в кафе, после чего отец набросился на официанта и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Два выхода станции метро «Площадь Победы» будут закрыты до начала апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика