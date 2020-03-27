Заявок от пожилых на доставку продуктов и лекарств становится больше — Александр Румак

Источник материала: Вороновская газета





Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА .

На базе территориальных центров социального обслуживания населения организован прием заявок от одиноких пожилых и инвалидов с просьбой доставить на дом продукты питания и лекарства. «С каждым днем возрастает количество людей, которые хотят получить такую помощь. Проводится активная разъяснительная работа, чтобы пожилые люди поняли, что для них безопаснее находиться дома в это время, лишний раз не выходить на улицу, а воспользоваться помощью социальных служб», — сказал Александр Румак.

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