В Могилеве мужчина хотел вынести из церкви ящики с пожертвованными деньгами, но его заметил прохожий

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 18 марта мужчина разбил в церкви окно и хотел украсть ящики с пожертвованными деньгами. Его задержали с поличным, сообщили в УВД.



Фото: 2pos.by

Около полуночи милицию вызвал прохожий. По словам очевидца, в храме на улице Минское шоссе неизвестный разбил окно и залез внутрь.

Сотрудники Ленинского отдела охраны Могилева приехали и увидели, что разбито окно на первом этаже церкви. В здании они задержали мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвований.

Оказалось, что это был 38-летний могилевчанин — и он неоднократно судим за кражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ящики для сбора пожертвований вернули церкви со всеми собранными деньгами.