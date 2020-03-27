|
В Могилеве мужчина хотел вынести из церкви ящики с пожертвованными деньгами, но его заметил прохожий
27.03.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 18 марта мужчина разбил в церкви окно и хотел украсть ящики с пожертвованными деньгами. Его задержали с поличным,
Около полуночи милицию вызвал прохожий. По словам очевидца, в храме на улице Минское шоссе неизвестный разбил окно и залез внутрь.
Сотрудники Ленинского отдела охраны Могилева приехали и увидели, что разбито окно на первом этаже церкви. В здании они задержали мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвований.
Оказалось, что это был 38-летний могилевчанин — и он неоднократно судим за кражу. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ящики для сбора пожертвований вернули церкви со всеми собранными деньгами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве мужчина хотел вынести из церкви ящики с пожертвованными деньгами, но его заметил прохожий
Задержанный уже судим за кражи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)