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Накануне поддержку итальянскому народу выразила Беларусь
27.03.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦветами флага Италии осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки, а на здании появилась бегущая строка со словами поддержки. Признательность за акцию солидарности белорусам выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси.
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Цветами флага Италии осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки, а на здании появилась бегущая строка со словами поддержки. Признательность за акцию...
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