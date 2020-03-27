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В Краснодаре предотвращен теракт

27.03.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теракт  предотвратили в Краснодаре. Силовики  задержали гражданина России, в автомобиле которого была обнаружена самодельная бомба. В телефоне у молодого человека нашли  переписку с боевиками группировки "Исламское государство". Взрывчатку подозреваемый  изготовил именно по инструкциям террористов.
 
 
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Теракт  предотвратили в Краснодаре. Силовики  задержали гражданина России, в автомобиле которого была обнаружена самодельная бомба. В телефоне у молодого...
 
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