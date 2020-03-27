У брестчанина конфисковали 7 тысяч медицинских масок

Источник материала: Tut.by

Штраф и конфискацию товара получил житель Бреста, который незаконно торговал медицинскими масками, сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области .



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В одном из гаражных кооперативов города мужчина пытался продать 3 тыс. медицинских масок по рублю за каждую. В его автомобиле оперативники нашли еще 4 тыс. единиц товара.

Мужчина не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Суд посчитал это незаконной предпринимательской деятельностью и назначил ему 50 базовых величин штрафа (1350 рублей) с конфискацией всех масок общей стоимостью 7 тысяч рублей.

Постановление не обжаловалось и 27 марта вступило в законную силу.

В инспекции Министерства по налогом и сборам по Брестской области TUT.BY сообщили, что конфискованные маски были переданы на медпредприятие, которое занимается реализацией конфискованных медицинских изделий, а также поставками расходных материалов в лечебные учреждения страны.