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У брестчанина конфисковали 7 тысяч медицинских масок
27.03.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штраф и конфискацию товара получил житель Бреста, который незаконно торговал медицинскими масками, сообщает
В одном из гаражных кооперативов города мужчина пытался продать 3 тыс. медицинских масок по рублю за каждую. В его автомобиле оперативники нашли еще 4 тыс. единиц товара.
Мужчина не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Суд посчитал это незаконной предпринимательской деятельностью и назначил ему 50 базовых величин штрафа (1350 рублей) с конфискацией всех масок общей стоимостью 7 тысяч рублей.
Постановление не обжаловалось и 27 марта вступило в законную силу.
В инспекции Министерства по налогом и сборам по Брестской области TUT.BY сообщили, что конфискованные маски были переданы на медпредприятие, которое занимается реализацией конфискованных медицинских изделий, а также поставками расходных материалов в лечебные учреждения страны.
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Маски он продавал по рублю за штуку.
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