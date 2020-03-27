Четыре кинозала, кинобар, пиццерия. Какой будет обновленная «Бригантина» в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске идет реконструкция бывшего кинотеатра «Бригантина» на проспекте Строителей — здесь будет развлекательный центр. Генпроектировщиком выступает частное предприятие «Квант-Проект». Компания опубликовала в инстаграм визуализацию проекта, и теперь горожане могут увидеть, как будет выглядеть обновленное здание.

Проект реконструкции предусматривает четыре современных кинотеатра на 700 посадочных мест, пиццерию и кофейню, кинобар, а также детскую игровую комнату.

Напомним, к капремонту здания, которое пустовало несколько лет и не находило своего покупателя на аукционах, приступили в конце апреля 2019 года.

Строители меняют здесь все, что только возможно: полы, перегородки, потолки, коммуникации. Сохраняют лишь несущие конструкции. Ожидается, что рядом с развлекательным центром оборудуют стоянку примерно на 90 мест.

Название развлекательному центру решили оставить прежнее — «Бригантина». Однако внешняя и внутренняя отделка будущего киноцентра не будет связана с морской тематикой.

Детский кинотеатр «Бригантина» с двумя залами построили в 1988 году. Объект долгое время не использовался, и «Витебскоблимущество» выставляло его на аукционы. В 2015 году здание за 6,8 млрд (недоминированных) рублей выкупил бизнесмен Сергей Романенко. Одним из условий продажи было сохранение профиля — то есть киновидеообслуживание.