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Акция "Неделя леса" начнется 28 марта

27.03.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минской области завтра стартует масштабная республиканская акция "Неделя леса". В этом году массовая высадка деревьев пройдет раньше обычного  из-за теплой весны. С субботы, 28  марта,  и по 4 апреля молодые деревья (сосны, ели, дубы, березы) будут высаживать на участках, поврежденных короедом, и после санитарных вырубок. Министерство лесного хозяйства приглашает всех и в этом году поучаствовать в посадке деревьев.

Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и инвентарем.

В этом году акция "Неделя леса" пройдет в тринадцатый раз. Она приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 
 
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В Минской области завтра стартует масштабная республиканская акция "Неделя леса". В этом году массовая высадка деревьев пройдет раньше обычного  из-за теплой...
 
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