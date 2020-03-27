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За неуважение к педагогу предлагают наказывать. Какие изменения ждет Административный кодекс

27.03.2020 16:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проанализировав Административный кодекс, межведомственная экспертная комиссия пришла к выводу: есть много вопросов, которые требуют урегулирования. Например, предлагается установить ответственность за неуважение к педагогу и повысить возраст административной ответственности с 14 до 16 лет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас межведомственная экспертная комиссия работает над новым Кодексом об административной ответственности. Эксперты и представители общественности обсуждают ключевые моменты и приходят к выводу: есть много вопросов, которые нужно урегулировать. По некоторым позициям мнения членов комиссии расходятся.

«Яркими примерами можно назвать: инициативу об установлении ответственности за неуважение к педагогу и повышение возраста административной ответственности с 14 до 16 лет. Отмечено, что все точки зрения имеют право на жизнь, окончательное решение по данным инициативам будет принято комиссией», — пишет pravo.by.

Многие поддержали предложение установить ответственность за неуважение к педагогу, объясняя это тем, что «обучение и воспитание подрастающего поколения во многом зависят от авторитета педагога». Но другие члены комиссий полагают: это не будет работать на практике и не принесет никакого результата.

Также будет рассмотрен вопрос о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса. Вместо уголовной ответственности предлагают ввести административную. Например, за нарушение правил радиационного контроля (статья 326 УК); самовольное занятие земельного участка (статья 386 УК). Прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия.

Каждый желающий может высказать свое мнение на правовом форуме Беларуси.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. Президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

 
 
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Проанализировав ситуацию, межведомственная экспертная комиссия пришла к выводу: есть много вопросов, которые требуют урегулирования. Например, установить...
 
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