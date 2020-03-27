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Беларусь в 12 раз присоединится к Всемирной акции "Час земли"

27.03.2020 19:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впервые акцию "Час земли"  провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию  поддержали и другие страны.

Алеся Ермоленко, завгруппой Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Эта акция проводится на протяжении 14 лет во всем мире. Она самая масштабная. Около 2 миллиардов человек ежегодно принимают  участие. В Беларуси  - 12 лет. Как правило, отключают подсветки таких зданий, как Национальная библиотека, Театр оперы и балета, Национальный  художественный музей. Все граждане могут отключить на один час свет".

Главная цель международного флешмоба не в экономии электроэнергии.  Акция - символ бережного отношения к окружающей среде. 

Болеслав Пирштук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: "И мы считаем, что очень важно, чтобы каждый гражданин призадумался о своей роли  и над тем, что он делает,  чтобы природа нас и дальше радовала, что мы оставим своим потомкам".

С каждым годом проблемы климата  и загрязнения окружающей среды становятся все серьезнее. И остановить этот процесс может только человек.

В 20:30 в субботу погаснут огни на зданиях Национальной библиотеки, Белорусской государственной филармонии и Национальном художественном музее. 

Каждый белорус тоже может тоже присоединиться к акции, выключить свет на час или хотя бы электроприборы. 

 
 
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Впервые акцию "Час земли"  провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию  поддержали и другие страны. Алеся Ермоленко, завгруппой Минского...
 
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