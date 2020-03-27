Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в 12 раз присоединится к Всемирной акции "Час земли" Впервые акцию "Час земли" провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию поддержали и другие страны. Алеся Ермоленко, завгруппой Минского...

Впервые акцию "Час земли" провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию поддержали и другие страны.Главная цель международного флешмоба не в экономии электроэнергии. Акция - символ бережного отношения к окружающей среде.С каждым годом проблемы климата и загрязнения окружающей среды становятся все серьезнее. И остановить этот процесс может только человек.В 20:30 в субботу погаснут огни на зданиях Национальной библиотеки, Белорусской государственной филармонии и Национальном художественном музее.Каждый белорус тоже может тоже присоединиться к акции, выключить свет на час или хотя бы электроприборы.