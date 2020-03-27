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Беларусь в 12 раз присоединится к Всемирной акции "Час земли"
27.03.2020 19:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВпервые акцию "Час земли" провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию поддержали и другие страны.
Алеся Ермоленко, завгруппой Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Эта акция проводится на протяжении 14 лет во всем мире. Она самая масштабная. Около 2 миллиардов человек ежегодно принимают участие. В Беларуси - 12 лет. Как правило, отключают подсветки таких зданий, как Национальная библиотека, Театр оперы и балета, Национальный художественный музей. Все граждане могут отключить на один час свет".
Главная цель международного флешмоба не в экономии электроэнергии. Акция - символ бережного отношения к окружающей среде.
Болеслав Пирштук, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: "И мы считаем, что очень важно, чтобы каждый гражданин призадумался о своей роли и над тем, что он делает, чтобы природа нас и дальше радовала, что мы оставим своим потомкам".
С каждым годом проблемы климата и загрязнения окружающей среды становятся все серьезнее. И остановить этот процесс может только человек.
В 20:30 в субботу погаснут огни на зданиях Национальной библиотеки, Белорусской государственной филармонии и Национальном художественном музее.
Каждый белорус тоже может тоже присоединиться к акции, выключить свет на час или хотя бы электроприборы.
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Впервые акцию "Час земли" провели в Австралии в 2007. На следующий год экологическую акцию поддержали и другие страны. Алеся Ермоленко, завгруппой Минского...
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