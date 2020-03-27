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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лепельском районе создан Совет по обеспечению жизнедеятельности граждан В Лепельском районе создан Совет по обеспечению жизнедеятельности граждан, куда вошли руководители социальной службы, торговли, связи и почты, а также...

В Лепельском районе создан Совет по обеспечению жизнедеятельности граждан, куда вошли руководители социальной службы, торговли, связи и почты, а также представители БРСМ и Красного Креста. Их общая задача - в условиях неблагоприятной эпидситуации окружить максимальной заботой пожилых, особенно одиноких. В Лепельском районе таковых более 4 тысяч человек. Доставка рецептов, покупка лекарств, а также шопинг на себя взяли волонтеры и соцработники. Звонки колл-центр принимает без выходных. Без выходных в эти дни работают и сотрудники территориального центра соцобслуживания. Сервисом доставки продуктов на дом воспользовалась и Евгения Продаева. В другое время дома застать пенсионерку сложно: поет в хоре, проводит время на даче, но сейчас сочла своим долгом прислушаться к советам врачей побыть дома.Обслуживанием населения в Лепельском районе занимаются 78 соцработников: 22 - в городе и 56 - на селе. Инна Белоусова принесла продукты 72-летней лепельчанке Марии Горбач. Бывший медработник обратилась на горячую линию, потому что знает: минимум прогулок - максимум защиты.Соцработники раздают пожилым людям специальные памятки с номерами телефонов горячей линии. При необходимости в Витебской области к помощи людям категории "60+" планируют подключить и другие организации.