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Рассчитаться за проезд по QR можно и в Барановичах

27.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси расширяется география городов, где можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью современных технологий. Сервис "Оплати" теперь работает и в Барановичах. Это уже пятый город, где резидент ПВТ IT-компания LWO и Белинвестбанк внедрили технологию продажи и проверки билетов в электронном виде. По маршруту со смарт-билетом проехала Юлия Гризунт. 

Ежедневно в Барановичах выходит на линию сотня автобусов по 32-м маршрутам. Сегодня в 31-м, который связывает городки Барановичского государственного университета, обновился интерьер - повсюду QR-коды! Словно символ - здесь оплатить проезд можно через смартфон! 

Кирилл Талейко, замдиректора по техническим вопросам компании LWO: "Система очень простая. Все, что надо транспортному хозяйству, это распечатать QR-коды, наклеить их на поверхности автобусов, доступные пассажирам, распечатать QR-коды, заламинировать их, раздать контролерам и все! Больше ничего не надо!".


Рассчитаться за проезд по QR можно и в Барановичах


В Борисове QR-проездные работают в 70% транспорта


Первыми QR-коды системы "Оплати" в транспорте увидели жители Борисова. Пилотный автобус выехал на маршрут 6 февраля. И вот сейчас новая технология уже в 70% всего борисовского транспорта. Также этот сервис по оплате уже работает в Гомеле, Витебске и Могилеве.

Алгоритм оплаты очень прост - нужно навести сканер в приложении "Оплати" на QR-код в салоне автобуса. Электронный билет тут же отобразится на экране смартфона. На нем - время покупки, стоимость и номер проездного. Причем пробираться через весь салон не пришлось! 

Платежи на безопасном расстоянии сейчас весьма актуальны и не только в нашей стране. Белорусской разработкой компании-резидента ПВТ уже интересуются и европейские партнеры.

Олег Кондратенко, директор LWO, член совета по развитию цифровой экономики: "Нам звонили из Германии, из Англии. Там, где идут жесткие меры по карантину, им наша система очень подходит, потому что она позволяет на расстоянии полтора-два метра проводить платежи".

Сервис "Оплати" встроен в финансовую систему Белинвестбанка. Пользователи могут бесплатно скачать приложение даже прямо сейчас вот по этому QR-коду - пополнение электронного кошелька происходит без комиссии с карточек любого банка! Пассажиру остается только поднести телефон. Остальное движение средств – под надежной защитой! Система "Оплати" – это не только возможность рассчитаться за проезд. С помощью сервиса можно оплатить покупки, услуги, пообщаться в чате, мгновенно переслать друг другу деньги - одним кликом и без дополнительных платежей.

Рассчитаться за проезд по QR можно и в Барановичах

С 1 апреля рассчитаться за проезд по QR можно будет в Пинске 


А еще - пообедаете, поужинаете, сходите в кино. А для комфортного передвижения не надо искать мелочь в кармане. Уже 1 апреля бесконтактные проездные появятся в Пинске. Дальше - Гродно и другие города Беларуси.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси расширяется география городов, где можно оплатить проезд в общественном транспорте с помощью современных технологий. Сервис "Оплати" теперь работает и...
 
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