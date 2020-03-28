В поле уже трудятся

Источник материала: Чырвоны прамень

Времени до старта посевной осталось совсем немного. Можно даже сказать, что процесс пошёл. На полях появились трактора с плугами. Вспашка и подготовка почвы – важнейшие мероприятия. Сельхозпредприятия активно подсевают травы. Впрочем, понятно, что это лишь предтеча. Основной сев – впереди. Готовы ли к нему сельские труженики?





– Ситуация с ремонтом техники находилась под контролем, – заверил заместитель директора ОАО «Проземле-Агро» Денис Шаститко. – Тракторный парк в хорошем состоянии. Посевные агрегаты хоть завтра готовы выйти в поле. Ремонтные работы провели в срок. Покраску агрегатов произвели. Техника не просто подготовлена. Она уже находится в сцепке.

В марте механизаторы сельхозпредприятия активно готовились к прохождению ТО. Меняли масла, фильтры, устраняли незначительные неполадки. Большая часть машинно-тракторного парка проверку успешно прошла.

Объёмы работ в «Проземле-Агро» внушительные. Нынешней весной одних лишь зерновых и зернобобовых предстоит посеять более тысячи гектаров. Плюс 450 га ярового рапса, 1000 га кукурузы.

Столь серьёзные задачи требуют предельной мобилизации. Технические возможности позволяют управиться с зерновым клином за 10 дней. Главное, чтобы погодные условия способствовали.

Чтобы широким фронтом вести работы, необходимы запасы топлива. С этим помогает государство. Вопрос с бюджетными поставками решён. Изыскиваются средства на приобретение минеральных удобрений.

Кроме ярового клина, нужно подкормить 1700 гектаров озимых зерновых. Минувшей осенью в хозяйстве сделали ставку на тритикале. Последняя культура – высокобелковая, что делает её особо ценной в животноводческом производстве.

Посевные площади в ОАО «Проземле-Агро» расположены в разных точках района. В настоящее время делается всё возможное, чтобы минимизировать материальные затраты. В частности, составляются маршруты передвижения техники с одного участка на другой. Необоснованные перегоны надо исключить. Случаев использования тракторов, автомобилей не по назначению быть не должно. Можно сэкономить немало того же топлива, если действовать разумно.

Механизаторы подготовили технику и ждут, когда будет дан старт важнейшей кампании. Труженики подобраны опытные, ответственные. Что и как делать, они знают. Мобилизация, как принято говорить, стопроцентная.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.