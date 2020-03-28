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В поле уже трудятся

28.03.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Времени до старта посевной осталось совсем немного. Можно даже сказать, что процесс пошёл. На полях появились трактора с плугами. Вспашка и подготовка почвы – важнейшие мероприятия. Сельхозпредприятия активно подсевают травы. Впрочем, понятно, что это лишь предтеча. Основной сев – впереди. Готовы ли к нему сельские труженики?

В поле уже трудятся

Механизатор Василий Друц задействован на подсеве трав. Он трудится в поле уже который день.

– Ситуация с ремонтом техники находилась под контролем, – заверил заместитель директора ОАО «Проземле-Агро» Денис Шаститко. – Тракторный парк в хорошем состоянии. Посевные агрегаты хоть завтра готовы выйти в поле. Ремонтные работы провели в срок. Покраску агрегатов произвели. Техника не просто подготовлена. Она уже находится в сцепке.
В марте механизаторы сельхозпредприятия активно готовились к прохождению ТО. Меняли масла, фильтры, устраняли незначительные неполадки. Большая часть машинно-тракторного парка проверку успешно прошла.
Объёмы работ в «Проземле-Агро» внушительные. Нынешней весной одних лишь зерновых и зернобобовых предстоит посеять более тысячи гектаров. Плюс 450 га ярового рапса, 1000 га кукурузы.
Столь серьёзные задачи требуют предельной мобилизации. Технические возможности позволяют управиться с зерновым клином за 10 дней. Главное, чтобы погодные условия способствовали.
Чтобы широким фронтом вести работы, необходимы запасы топлива. С этим помогает государство. Вопрос с бюджетными поставками решён. Изыскиваются средства на приобретение минеральных удобрений.
Кроме ярового клина, нужно подкормить 1700 гектаров озимых зерновых. Минувшей осенью в хозяйстве сделали ставку на тритикале. Последняя культура – высокобелковая, что делает её особо ценной в животноводческом производстве.
Посевные площади в ОАО «Проземле-Агро» расположены в разных точках района. В настоящее время делается всё возможное, чтобы минимизировать материальные затраты. В частности, составляются маршруты передвижения техники с одного участка на другой. Необоснованные перегоны надо исключить. Случаев использования тракторов, автомобилей не по назначению быть не должно. Можно сэкономить немало того же топлива, если действовать разумно.
Механизаторы подготовили технику и ждут, когда будет дан старт важнейшей кампании. Труженики подобраны опытные, ответственные. Что и как делать, они знают. Мобилизация, как принято говорить, стопроцентная.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Времени до старта посевной осталось совсем немного. Можно даже сказать, что процесс пошёл. На полях появились трактора с плугами. Вспашка
 
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