Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Черничная сладкая пицца Сегодня для завтрака мы возьмем: 1 пласт готового теста для пиццы, 120 граммов мягкого творожного сыра, 1 ч. л. корицы, треть стакана черничного варенья, стакан свежей...

Сегодня для завтрака мы возьмем: 1 пласт готового теста для пиццы, 120 граммов мягкого творожного сыра, 1 ч. л. корицы, треть стакана черничного варенья, стакан свежей или замороженной черники.Из этих продуктов приготовим сладкую черничную пиццу. Разогреваем духовку до 210 градусов. В небольшой миске смешиваем до однородной массы сливочный сыр и корицу.Польза корицы заключается в том, что она помогает восстановить баланс сил, блокирует распространение болезнетворной флоры, укрепляет иммунную систему. Этот ингредиент призван помочь вернуть мужскую силу и избавить от заболеваний предстательной железы.Творожную смесь выкладываем на тесто. Сверху добавляем черничное варенье. И посыпаем все свежей или замороженной черникой.Помимо несомненной пользы черники, у нее есть еще один огромный плюс - черника не вызывает аллергии. Ее можно смело употреблять аллергикам, беременным и кормящим женщинам, маленьким детям.Помещаем пиццу на решетку духовки и выпекаем в течение 15 минут или пока сыр не расплавится, а черника не отдаст сок. Достаем пиццу из духовки, даем остыть в течение нескольких минут. Разрезаем на кусочки и наслаждаемся.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!