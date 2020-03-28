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Черничная сладкая пицца

28.03.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня для завтрака мы возьмем: 1 пласт готового теста для пиццы, 120 граммов мягкого творожного сыра, 1 ч. л. корицы, треть стакана черничного варенья, стакан свежей или замороженной черники.  

Из этих продуктов приготовим  сладкую черничную пиццу. Разогреваем духовку до 210 градусов. В небольшой миске смешиваем до однородной массы сливочный сыр и корицу. 

Польза корицы заключается в том, что она помогает восстановить баланс сил, блокирует распространение болезнетворной флоры, укрепляет иммунную систему.  Этот ингредиент призван помочь вернуть мужскую силу и избавить от заболеваний предстательной железы. 

Творожную  смесь выкладываем на тесто. Сверху добавляем черничное варенье. И посыпаем все свежей или замороженной  черникой. 

Помимо несомненной пользы черники, у нее есть еще один огромный плюс - черника  не вызывает аллергии. Ее можно смело употреблять аллергикам, беременным и кормящим женщинам, маленьким детям. 

Помещаем пиццу на решетку духовки и выпекаем в течение 15 минут или пока сыр не расплавится, а черника не отдаст сок. Достаем пиццу из духовки, даем остыть в течение нескольких минут. Разрезаем на кусочки и наслаждаемся.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Сегодня для завтрака мы возьмем: 1 пласт готового теста для пиццы, 120 граммов мягкого творожного сыра, 1 ч. л. корицы, треть стакана черничного варенья, стакан свежей...
 
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