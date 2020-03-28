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Беларусь присоединилась к экологической акции "Час Земли"

28.03.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экособытие состоялось сегодня. Несколько минут назад Минск присоединился к масштабной акции "Час Земли". Свет одновременно погас в 188 странах мира. В белорусской столице подсветку отключили на торговых центрах, музеях, Национальной библиотеке. Но "Час Земли" это не только  про экономию электроэнергии. Только в прошлом году в столице было собрано 126 тысяч тонн макулатуры, почти 35 стекла и 20 тысяч тонн полимеров. Использование вторсырья вместо природных ресурсов - существенная экономия.

"Час Земли" в "Великом камне"

Глобальный экологический флешмоб поддержал и молодой экогород - индустриальный парк "Великий камень". В инициативе он участвует впервые. На один час яркая подсветка погасла на главном административном здании на Пекинском проспекте. Бережное отношение к природным ресурсам - один из приоритетов развития проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Экособытие состоялось сегодня. Несколько минут назад Минск присоединился к масштабной акции "Час Земли". Свет одновременно погас в 188 странах мира. В белорусской...
 
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