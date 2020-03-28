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Беларусь присоединилась к экологической акции "Час Земли"
28.03.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкособытие состоялось сегодня. Несколько минут назад Минск
"Час Земли" в "Великом камне"Глобальный экологический флешмоб поддержал и молодой экогород -
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Экособытие состоялось сегодня. Несколько минут назад Минск присоединился к масштабной акции "Час Земли". Свет одновременно погас в 188 странах мира. В белорусской...
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