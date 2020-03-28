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Почти год, как в Беларуси заработал указ о льготной растаможке

28.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Понятная политика  - это и о том, когда государство проявляет заботу о самых уязвимых категориях своих граждан. Почти год, как в Беларуси заработал 140-й указ по так называемой льготной растаможке. Согласно этому документу, многодетные семьи и инвалиды могут ввозить автомобили из-за рубежа, уплачивая лишь половину таможенного сбора. Несмотря на то, что подобная процедура вызвала немало споров, есть те, кто воспользовался покупкой автомобиля для своего блага. Как работает изменение в законе, интересовался наш корреспондент Владимир Королев. 

Почти ежедневно Оксана совершает один и тот же маршрут за рулем Toyota Prius. Автомобиль, пригнанный из США, помогает маме отвезти троих детей в детский сад, школу и спортивные кружки, а самой добраться на работу. Глава семьи Сергей уверяет, что без льготного указа они бы никогда не купили такой автомобиль. 

Многодетные семьи и инвалиды могут растаможить авто на 50 % дешевле  

Почти год назад в Беларуси вступил указ, по которому многодетные семьи, а также инвалиды 1-й и 2-й группы получили право растаможить автомобиль за полцены. Документ в две страницы позволяет этой категории белорусов экономить несколько тысяч рублей при ввозе авто из-за границы. Главное условие – машина должна быть куплена для личного пользования. 
Для тех, кто собирается растаможить авто по льготным условиям, нотариусы страны разъясняют особенности оформления документов. Возмещение происходит из республиканского бюджета однократно в течение года. Документы предоставляются при таможенном декларировании авто. 

Ольга Парецкая, нотариус Брестского нотариального округа: "Налоговая инспекция имеет право запросить сведения о доходе и сравнить с расходами гражданина на приобретение того или иного ТС". 

Еще один пример, как указ должен работать. Многодетная семья Юрановых пригнала себе долгожданный дом на колесах из Литвы. Благодаря указу мечта (так новое авто называет глава семейства) обошлась в два раза дешевле. 

 
 
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Понятная политика  - это и о том, когда государство проявляет заботу о самых уязвимых категориях своих граждан. Почти год, как в Беларуси заработал 140-й указ по так...
 
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