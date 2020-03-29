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Интервью с доктором, ученым и волонтером из Милана Эдуардо Миссони

29.03.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Даже в самых сложных условиях люди стараются не терять бодрости духа и пытаются найти ответ на главный вопрос: как так получилось, что в одних странах вирус удается держать в упряжке, а в других он распространяется просто с космической скоростью? 

Перенесемся в Италию, медицинская система которой к вызову COVID-19 оказалась попросту не готова. Да и сами граждане к рекомендациям медиков прислушиваются далеко не всегда. Думаю, многие видели эмоциональные выступления мэров итальянских городов. К сознательности и соблюдению правил гигиены призывают и итальянские медики. И если кто-то у нас в стране к советам врачей относится легкомысленно – можете найти эти видеообращения в соцсетях. 

Отсутствие европейской солидарности и трагедия конкретных людей. Так описывает итальянские реалии доктор, ученый, волонтер и подвижник из Милана Эдуардо Миссони. 

Мы связались с профессором по Skype. Дело в том, что Миссони уже три недели заперт в своем доме на карантин. Почему мы выбрали именно его? Во-первых, Миссони - врач. Специальность редкая - "тропическая медицина и эпидемиология". Работал в самых бедных районах Африки и Латинской Америки на передовой с лихорадками. Во-вторых, еще 20 лет назад профессор предупреждал свое правительство: разрушите единую систему здравоохранения, окажетесь бессильны против эпидемий. И в-третьих, как ученый он объездил полмира. Может сравнивать. Наш первый вопрос: почему Италия сегодня больше напоминает Африку 40 лет назад, когда профессор работал там врачом-волонтером? (по Skype из Милана (Италия). 

 
 
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Даже в самых сложных условиях люди стараются не терять бодрости духа и пытаются найти ответ на главный вопрос: как так получилось, что в одних странах вирус удается...
 
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