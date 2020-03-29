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Какое оно, движение за МКАД? Смотрите в очередной серии "На контроле Президента"

29.03.2020 22:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Расширение этой дороги, по сути, станет продолжением программы по развитию территорий между двумя кольцевыми дорогами. Местные власти уже разработали концепцию, каким образом должны развиваться прилегающие земли. 

Так, на первом этапе согласовано 14 объектов придорожного сервиса: это кафе, СТО, автомойки, мини-гостиницы. Два объекта уже начинают строительство. Этим летом на первом километре трассы М-14 заработает заправка "Белоруснефть" - в том числе там можно будет подзарядить и электромобиль. Какое оно, движение за МКАД? Смотрите в очередной серии "На контроле Президента"

 
 
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Расширение этой дороги, по сути, станет продолжением программы по развитию территорий между двумя кольцевыми дорогами. Местные власти уже разработали концепцию,...
 
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