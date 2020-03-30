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«Бес попутал». Бывший топ-менеджер витебского филаиала «Белоруснефти» получил срок за взятки

30.03.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший топ-менеджер предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» получил 3,5 года колонии усиленного режима за взятки, сообщает портал Vitebsk.biz.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Экс-начальника отдела розничной торговли и сопутствующих товаров управления розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» задержали в августе 2019 года при получении взятки.

СК установил, что мужчина принимал незаконные вознаграждения 9 раз. Всего с 2018 по 2019 год он получил 9650 рублей. Взятки ему передавала представительница компании «Юнайтед Кемикалс» (поставляет в Беларусь автомобильные масла, антифризы, смазочные материалы и т.д.).

Зарплата у экс-начальника отдела розничной торговли «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт» была, как он сам сообщил на суде, «более 2000 рублей на руки», пишет Vitebsk.biz.

На вопрос судьи, почему мужчина брал взятки, он ответил:

— Бес попутал.

Суд признал мужчину виновным в получении взятки в крупном размере. Приговор — 3,5 года колонии усиленного режима и штраф 300 базовых величин (8100 рублей). Бывший топ-менеджер 5 лет не сможет занимать определенные должности.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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СК установил, что мужчина принимал незаконные вознаграждения 9 раз. Всего с 2018 по 2019 год он получил 9650 рублей.
 
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