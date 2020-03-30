ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белгидромет модернизирует сеть наблюдений

30.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прогнозы погоды на 10 суток станут точнее. Белгидромет модернизирует сеть наблюдений. В этом году установят семь метеостанций. Новые объекты появятся в Ивье, Новоселках, Кобрине, Малорите, Плещеницах. А также два радиолокатора - в аэропортах Гродно и Бреста. Это позволит увеличить заблаговременность прогнозов до 6 часов. Что обеспечит безопасность: полетов, сельскохозяйственных работ, проведения спортивных мероприятий. 
Кроме того, Белгидромет получил доступ к данным радаров Польши, Украины, России, стран Балтии. Это позволяет отслеживать опасные атмосферные явления. 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозы погоды на 10 суток станут точнее. Белгидромет модернизирует сеть наблюдений. В этом году установят семь метеостанций. Новые объекты появятся в Ивье,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Бес попутал». Бывший топ-менеджер витебского филаиала «Белоруснефти» получил срок за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика