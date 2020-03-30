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Белгидромет модернизирует сеть наблюдений
30.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрогнозы погоды на 10 суток станут точнее. Белгидромет модернизирует сеть наблюдений. В этом году установят семь метеостанций. Новые объекты появятся в Ивье, Новоселках, Кобрине, Малорите, Плещеницах. А также два радиолокатора - в аэропортах Гродно и Бреста. Это позволит увеличить заблаговременность прогнозов до 6 часов. Что обеспечит безопасность: полетов, сельскохозяйственных работ, проведения спортивных мероприятий.
Кроме того, Белгидромет получил доступ к данным радаров Польши, Украины, России, стран Балтии. Это позволяет отслеживать опасные атмосферные явления.
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Прогнозы погоды на 10 суток станут точнее. Белгидромет модернизирует сеть наблюдений. В этом году установят семь метеостанций. Новые объекты появятся в Ивье,...
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