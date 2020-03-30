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Убийцу таксиста-нелегала из Могилева нашли через 18 лет после нападения. Он во всем сознался

30.03.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержан подозреваемый в убийстве таксиста-нелегала в Могилеве, которое произошло 18 лет назад. По данным следствия, мужчина уже дал признательные показания, но расследование продолжается.


Снимок с места убийства. Фото: Следственный комитет

Уголовное дело было возбуждено в августе 2002 года, когда было найдено тело 23-летнего могилевчанина.

Расследование показало, что убитый в свободное время таксовал на своей машине. И вечером в день убийства со стоянки такси он уехал с пассажиром в неизвестном направлении. Через некоторое время недалеко от машины нашли труп ее владельца — мужчина умер от удара ножом, заключили эксперты.

Тогда сняли отпечатки пальцев и следы рук в машине убитого, проверяли возможных причастных к делу, но подозреваемого так и не нашли.

В 2020 году расследование дела возобновили, так как у следствия появились дополнительные возможности для экспертизы. Ее провели повторно, всех владельцев отпечатков идентифицировали, и один из них оказался подозреваемым в убийстве.

Во время допроса 41-летний подозреваемый признал вину и рассказал, что это он убил могилевчанина, когда поссорился с ним. После этого мужчина избавился от орудия преступления и скрылся.

 
Теги: Могилев
 
 
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Расследование дела возобновили, так как появились новые возможности проведения экспертизы.
 
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