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Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201

30.03.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию  201. В течение недели она будет работать в тестовом режиме с 9:00 до 18:00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными.
 
 
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Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию ...
 
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