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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201 Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию ...

Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201. В течение недели она будет работать в тестовом режиме с 9:00 до 18:00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными.