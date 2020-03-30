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Столичные кулинары превращают угощения в произведения искусства
30.03.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСъедобные скульптуры и арт-объекты из фруктов и ягод. Столичные кулинары превращают угощения в произведения искусства. Что такое карвинг и как составляют букеты из клубники? Илья Цветков побывал на кухне у кондитеров-виртуозов (видео).
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Съедобные скульптуры и арт-объекты из фруктов и ягод. Столичные кулинары превращают угощения в произведения искусства. Что такое карвинг и как составляют букеты...
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