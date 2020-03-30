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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы рассказали, как ситуация с коронавирусом изменила их жизнь Сами белорусы к нынешней ситуации относятся адекватно - с пониманием. К советам врачей прислушиваются, меньше посещают общественные места, при необходимости...

Сами белорусы к нынешней ситуации относятся адекватно - с пониманием. К советам врачей прислушиваются, меньше посещают общественные места, при необходимости пользуются масками, обрабатывают руки антисептиками, да и в целом стали чаще мыть руки. Люди признаются: покидают дома только по срочным делам. Как такая ситуация изменила жизнь в нашей стране, мы спросили у самих белорусов. Давайте послушаем ответы (видео).