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Белорусы рассказали, как ситуация с коронавирусом изменила их жизнь
30.03.2020 21:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСами белорусы к нынешней ситуации относятся адекватно - с пониманием. К советам врачей прислушиваются, меньше посещают общественные места, при необходимости пользуются масками, обрабатывают руки антисептиками, да и в целом стали чаще мыть руки. Люди признаются: покидают дома только по срочным делам. Как такая ситуация изменила жизнь в нашей стране, мы спросили у самих белорусов. Давайте послушаем ответы (видео).
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Сами белорусы к нынешней ситуации относятся адекватно - с пониманием. К советам врачей прислушиваются, меньше посещают общественные места, при необходимости...
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