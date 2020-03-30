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МИД: Основная работа по возвращению белорусов из Египта завершена

30.03.2020 21:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основная работа по возвращению белорусов из Египта завершена. Об этом МИД сообщил на своей странице в Faceboоk. Сегодня помощь в различных форматах оказана уже более 5-ти тысячам граждан нашей страны. Мальдивы, Барселона, Румыния, Шри-Ланка, Индонезия - такова география возврата наших туристов. Пока острой остается ситуация по возвращению белорусов из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама и Таиланда. Российская сторона подтвердила готовность забирать на свои рейсы граждан Беларуси при наличии возможности. И, несмотря на полное закрытие границ с сегодняшнего дня, воздушный транзит через аэропорты Домодево и Шереметьево работает в прежнем режиме - Белавиа продолжает выполнять рейсы.
 
 
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Основная работа по возвращению белорусов из Египта завершена. Об этом МИД сообщил на своей странице в Faceboоk. Сегодня помощь в различных форматах оказана уже более...
 
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