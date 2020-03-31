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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с начала года произошло 1400 природных пожаров В основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают....

В основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают. Спасатели вынуждены организовать дополнительные рейды в выходные и праздники. Статистика печальная: уже 3 человека в этом году погибли из-за природных пожаров. Огнем уничтожено 13 зданий нежилого фонда, еще 11 повреждено. На 30 марта зафиксирован 101 лесной пожар.Для своевременного обнаружения и ликвидации природных ЧП в Беларуси работает многоуровневая система мониторинга: это наземное, дистанционное и авиационное наблюдение. Для ликвидации лесных пожаров созданы 250 станций.