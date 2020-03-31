ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси с начала года произошло 1400 природных пожаров

31.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают. Спасатели вынуждены организовать дополнительные рейды в выходные и праздники. Статистика печальная: уже 3 человека в этом году погибли из-за природных пожаров. Огнем уничтожено 13 зданий нежилого фонда, еще 11 повреждено. На 30 марта зафиксирован 101 лесной пожар.

Александр Угрин, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси: "По данным Министерства лесного хозяйства, уже зарегистрирован 101 случай лесных пожаров, общей площадью 194, 6 га. Основные причины - выжигание сухой растительности на землях иных категорий. В Беларуси начался пожароопасный сезон. При посещении лесов граждане должны соблюдать меры безопасности".

Для своевременного обнаружения и ликвидации природных ЧП в Беларуси работает многоуровневая система мониторинга: это наземное, дистанционное и авиационное наблюдение. Для ликвидации лесных пожаров созданы 250 станций. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси установилась холодная погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика