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В Беларуси с начала года произошло 1400 природных пожаров
31.03.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают. Спасатели вынуждены организовать дополнительные рейды в выходные и праздники. Статистика печальная: уже 3 человека в этом году погибли из-за природных пожаров. Огнем уничтожено 13 зданий нежилого фонда, еще 11 повреждено. На 30 марта зафиксирован 101 лесной пожар.
Александр Угрин, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси: "По данным Министерства лесного хозяйства, уже зарегистрирован 101 случай лесных пожаров, общей площадью 194, 6 га. Основные причины - выжигание сухой растительности на землях иных категорий. В Беларуси начался пожароопасный сезон. При посещении лесов граждане должны соблюдать меры безопасности".
Для своевременного обнаружения и ликвидации природных ЧП в Беларуси работает многоуровневая система мониторинга: это наземное, дистанционное и авиационное наблюдение. Для ликвидации лесных пожаров созданы 250 станций.
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В основном огонь выходит из-под контроля человека во время сжигания сухой травы на подворьях. Несмотря на предупреждения МЧС, многие правилами пренебрегают....
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