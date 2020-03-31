Могилевчан спрашивают, какие дворы благоустроить в городе и как это сделать. Деньги есть на 20 дворов

Источник материала: Tut.by

Общественная кампания «Двор для всех» проходит в Могилеве. Она продлится до 2 апреля, и до этого времени горожане могут повлиять на то, какие дворы и как благоустроят в областном центре в этом году. Нужно только заполнить анкету — она тут.



Снимко носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кампания началась благодаря выпускникам «Лаборатории местного активизма», которую организовали Центр городских инициатив и активисты инициативы «Открытый

город». Все для того, чтобы дворы в городе были такими, какими хотят их видеть могилевчане — данные опроса передадут коммунальникам.

— Управление коммунальных предприятий заявило, что в этом году в Могилеве планируют отремонтировать более 20 дворовых площадок. Сейчас создают список дворов, которые обновят, и изучают мнение могилевчан о том, какими они хотят их видеть. Свои варианты жители как раз могут предлагать в анкете — заполнить ее нужно до 2 апреля.