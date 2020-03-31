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Курсы валют на 31 марта
31.03.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро снова подорожали, российский рубль потерял в цене. И к этому часу доллар - 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек, и 3 рубля 26 рублей стоят 100 российских.
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Доллар и евро снова подорожали, российский рубль потерял в цене. И к этому часу доллар - 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 88 копеек, и 3 рубля 26 рублей стоят 100 российских.
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