Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с п.114 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области проведена выборочная проверка ГУК «Пинский городской дом культуры». В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Жук Олег Владимирович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с решением главного государственного инспектора по пожарному надзору г.Пинска и Пинского района проведен мониторинг УП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» при осуществлении деятельности по обслуживанию систем пожарной автоматики в ГУК «Пинский городской дом культуры» по адресу: г.Пинск, пл.Ленина, д.7а. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук