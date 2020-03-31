|
Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
31.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук
* * *
В соответствии с решением главного государственного инспектора по пожарному надзору г.Пинска и Пинского района проведен мониторинг УП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» при осуществлении деятельности по обслуживанию систем пожарной автоматики в ГУК «Пинский городской дом культуры» по адресу: г.Пинск, пл.Ленина, д.7а. В ходе проведения мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
> В соответствии с п.114 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области проведена выборочная проверка ГУК «Пинский городской дом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)