Нашли обрез, револьвер, патроны и полсотни «ежей». В Полоцке задержали двух братьев

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 27 марта задержали двух братьев, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

В квартире одного из 34-летних братьев и в дачном доме мужчин нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Эксперты сообщили, что арсенал боевой и пригодный для использования.





Также изъяты 58 самодельных металлических «ежей» для остановки транспортных средств. По данным силовиков, их планировали использовать для преступной деятельности.





Один из братьев ранее судим за разбойное нападение в России. По факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.