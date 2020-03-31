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Нашли обрез, револьвер, патроны и полсотни «ежей». В Полоцке задержали двух братьев
31.03.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 27 марта задержали двух братьев, причастных к незаконному обороту оружия,
В квартире одного из 34-летних братьев и в дачном доме мужчин нашли обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Эксперты сообщили, что арсенал боевой и пригодный для использования.
Также изъяты 58 самодельных металлических «ежей» для остановки транспортных средств. По данным силовиков, их планировали использовать для преступной деятельности.
Один из братьев ранее судим за разбойное нападение в России. По факту незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
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В Полоцке 27 марта задержали двух братьев, причастных к незаконному обороту оружия.
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