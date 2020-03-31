Дубровенцев приглашают присоединиться к акции «Обустроим малую родину»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Беларуси стартовала республиканская акция «Обустроим малую родину». В ее рамках проводится высадка деревьев и кустарников, облагораживание выбранных участков. Основная идея акции заключается в том, что каждый житель страны и каждая организация могут внести лепту в благоустройство города, района, жилого двора, ближайшего сквера или парка, природного объекта, места боевой славы.







По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 2019 году на территориях населенных пунктов Беларуси было посажено 552 тысячи деревьев, а площадь озелененных территорий увеличилась более чем на 2592 га. При этом в 88 городах и районах уровень озелененности достиг требуемого показателя в 40%.

На Дубровенщине в 2019 году было высажено 1070 деревьев и 1717 кустарников.







Дубровенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех дубровенцев присоединиться к акции. Свои предложения по посадке деревьев и кустарников на землях общего пользования населенных пунктов можно подавать в электронном виде на почту райинспекции — dub_eco@vitebsk.by либо по телефонам 5-30-16, 5-30-55.

Здесь также подскажут, где и каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест.