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В Брестской области погиб солдат-срочник
31.03.2020 20:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области 31 марта погиб военнослужащий. Об этом
Как сообщает ведомство, 31 марта в Ружанском районе Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью.
Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Комиссия министерства в эти минуты выясняет причины случившегося.
«Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким рядового в связи с его смертью», — говорится в сообщении.
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Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года. Комиссия Министерства обороны в эти минуты выясняет причины случившегося.
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