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В Витебске медики прокомментировали историю болезни Виктора Дашкевича

31.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске сегодня прокомментировали первый случай смерти возрастного пациента.  Заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич работал в театре Якуба Коласа. Виктор Николаевич был госпитализирован 24 марта. Как выяснилось, у артиста были многочисленные хронические заболевания, отягощенные, по предварительным данным, короновирусной инфекцией (видео).

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске сегодня прокомментировали первый случай смерти возрастного пациента.  Заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич работал в театре Якуба...
 
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