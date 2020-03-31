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МИД Беларуси организует возвращение наших граждан на родину
31.03.2020 21:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Иностранцы летят домой через Минск
Чартерным рейсом Белавиа граждане Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула. Через нашу столицу пролегает единственный на сегодняшний день маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма. За это звучат теплые и искренние слова благодарности в адрес белорусов.
Так, министр иностранных дел Швеции в своем Twitter говорит огромное спасибо коллегам из МИД Беларуси, компании "Белавиа" и дипломатам за помощь в организации срочного авиарейса из Стамбула, которым через Минск вернулись домой более 70 граждан Швеции.
На ближайшие дни планируется вылет белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов. Как известно, Белавиа вынужденно приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), в города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой 16 белорусских граждан, которые прибыли из Франции, Мексики и Катара. Также дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах и во Вьетнаме.
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МИД Беларуси в тесном взаимодействии с зарубежными коллегами продолжает помогать белорусам, которые находятся за границей, возвращаться на родину. Благополучно...
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