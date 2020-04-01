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От Москвы до Владивостока

01.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Более миллиона белорусских рублей  – такой в  2019 году была сумма товарооборота  между ОАО «Завод Этон» и потребителями из Российской  Федерации. В самую большую по площади страну мира  новолукомчане продают  свыше 30% изделий, выпускаемых на предприятии. География поставок в соседнее государство – практически все регионы.

От Москвы до Владивостока

Представители ОАО «Завод Этон» на ведущей международной профессиональной выставке оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow.

Активно осваивать российские рынки промышленники начали ещё в 2006 году. На сегодня продвижением продукции завода в РФ занимается ООО «ВОДОСНАБ». Генеральным дилером белорусского предприятия московская компания стала в 2019 году. Посредник не только реализует сантехническое оборудование и оборудование для погодного регулирования производства ОАО «Завод Этон» практически во всех регионах России. К нему можно обратиться и в случае гарантийного и послегарантийного возврата данной продукции. Также организация осуществляет пересылку запчастей, имеет аварийный склад сменных деталей. Партнеры ООО «ВОДОСНАБ» осуществляют по желанию клиентов услуги по монтажу и пусконаладке поставляемого товара.
По результатам мониторинга после установки оборудования ОАО «Завод Этон» экономия теплоэнергии составляет в жилом секторе 14%, в социальной сфере и промышленности – до 40%. Срок окупаемости один – два года. Гарантийный срок по изделиям предприятия – до 4 лет.
Недавно руководители акционерного общества побывали на ведущей профессиональной выставке оборудования для отопления и водоснабжения Aquatherm Moscow, на которой были представлены разработки компаний из 30 стран мира. Масштаб экспозиции исчислялся 38 тыс. квадратных метров, а список участников практически достиг 800. Специалисты из 82 регионов России и зарубежья (а это почти 29 тыс. человек) приехали в Москву ради изучения технологий и новинок производства, встреч с партнерами, заключения договоров.
Более 120 контактов оставили потенциальные покупатели и новолукомчанам. ОАО «Завод Этон» в этом самом крупном по меркам Восточной Европы форуме принимал участие уже во второй раз. В нынешнем году заводчане рекламировали энергосберегающее оборудование для погодного регулирования: контроллеры, теплообменники, шкафы управления, регуляторы перепада давления и другое. В общем, то, что в последнее время пользуется наибольшим спросом на рынке.
Стоит отметить, что специалисты завода постоянно обновляют линейку выпускаемых изделий. Так, продажи в Россию новинок производства, регуляторов перепада давления в этом году выросли в два раза. В настоящее время «Этон» начал поставки в соседнее государство струйных насосов гидравлических. В ближайшей перспективе – представить российскому потребителю регуляторы температуры – РГ-2017.
В середине марта довольно крупный заказ «этоновцы» получили от курской компании. Сделка предварительно оценивается приблизительно в 1 млн. российских рублей.
Также промышленники из Новолукомля сотрудничают с Украиной и Казахстаном. По результатам 2019 года казахским партнёрам продано товаров в 2,6 раза больше, чем в 2018 году. В нынешнем поставки в Украину выросли на 20%.
Сегодня на ОАО «Завод Этон» трудятся 170 человек. Предприятие располагает достаточным количеством квалифицированных кадров, которые по желанию заказчика могут оказать консультацию с выездом на объект, а также разработать проект и смонтировать оборудование. Преимуществами продукции завода является расширенная линейка пропускной способности клапанов запорно-регулирующих и регуляторов давления прямого действия, что позволяет покупателям подобрать нужную арматуру для систем водоснабжения, отопления и вентиляции, а также различных технологических линий. Пропускная способность указанной продукции варьируется в определенном диапазоне до нужного диаметра без разборки и снятия клапана с трубы, что является технической разработкой специалистов конструкторского отдела ОАО «Завод Этон» и не имеет аналогов. Некоторое оборудование по заказу комплектуется приводом типа питания «Б» с программным обеспечением, позволяющим управлять этим механизмом с удаленного доступа. В регуляторах давления прямого действия РП, РД-А, РД-В используется армированная мембрана производства Германии. Срок гарантии на многие изделия составляет 4 года.
Основной целью торговой политики ОАО «Завод Этон» на ближайшие годы являются сохранение рынков сбыта, устоявшихся связей с потребителями, расширение строительно-монтажных услуг. И, конечно, наращивание объемов производства для Беларуси и стран СНГ.

Варвара ЮРКЕВИЧ.

 
 
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Более миллиона белорусских рублей  – такой в  2019 году была сумма товарооборота  между ОАО «Завод Этон» и потребителями из Российской 
 
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